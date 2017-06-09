В бирманском янтаре обнаружили крошечного доисторического птенца (фото)

В кусочке бирманского янтаря, который находят в северо-восточной части Мьянмы (прежнее название — Бирма), на границе с Китаем и Индией, ученые обнаружили отлично сохранившегося доисторического птенца. Как сообщает National Geographic, птенца длиной 6 см нашли палеонтологи из США, Канады и Китая.

Читайте такжеУченые обнаружили древнейший в мире гриб (фото)Представитель вымершей группы энанциорнисовые птицы жил 99 миллионов лет назад. В каплю замуровавшей его смолы малыш упал спустя несколько недель после появления на свет. 9-сантиметровый бирмит полностью вместил голову, шейный отдел позвоночника, крылья и хвост древней птицы.

Это самый полный образец этих представителей фауны, известный на сегодняшний день.Янтарное покрытие позволило сохранить полноценную структуру скелета, кожный покров, оперение, веки и ушные отверстия. Ни один образец, найденный в земле, не сохраняется столь же хорошо.

Вместе с тем, даже из «янтарного птенца» не удась извлечь ДНК, но с помощью 3D-моделирования ученым удалось реконструировать его прижизненный вид.

Энанциорнисовые птицы (лат. Enantiornithes) доминировали в меловом периоде. Их окаменелые останки найдены на всех континентах за исключением Антарктиды. Их название, которое переводится как «противоположность птицам», дано за необычную морфологию. Почти каждый элемент их скелета был устроен иначе, чем у веерохвостых птиц (лат. Neornithes), к которым относятся современные птицы. В частности, на крыльях энанциорнисовых птиц располагались не только перья, но и когти, притом на теле оперения почти не было. Они имели зубы и были хищниками. Строение их крыла, хвоста и плечевого отдела настолько отличается от привычного, что ученые до сих пор точно не понимают, как энанциорнисы могли летать.

Бирманский янтарь, или бирмит, известен более двух тысяч лет — еще во время династии Хань его обрабатывали китайские ремесленники.

"Однако эти ископаемые смолы более ценны с научной точки зрения. Как и в любом янтаре по всей планете, в бирмите можно найти инклюзы — останки застывших в древности животных, и по разнообразию организмов он не знает себе равных", - сообщает издание.

Помимо крохотных членистоногих, в бирманском янтаре были обнаружены гекконы и хамелеоны.