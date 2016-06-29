Палеонтологи впервые обнаружили крылья птиц эпохи динозавров в янтаре

Сообщается, что это первая подобная находка, относящаяся к эпохе динозавров, ее возраст оценивается в 99 млн лет. Исследование опубликовано в Nature Communications, передает N+1.

Отмечается, что крылья сохранили следы первоначальной окраски, а также позволяют лучше разобраться в том, каким образом перья древних птиц крепились к основе крыла.

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В янтаре, который обнаружили ученые, оказались не только перья, но и фрагменты костей и кожных покровов крыльев птиц. Как отмечают авторы, это первые подобные останки, в которых можно ассоциировать перья с фрагментами скелета.

На самом янтаре видны отметины, которые, по всей видимости, оставило животное, пытаясь выбраться из смолы.

Останки позволяют ясно различить цвета перьев - они темно-коричневые с бледными пятнами. Кроме того, перья выражено ассиметричны. Кости скелета обладают размерами, меньше, чем у колибри, и не полностью развиты - скорее всего они принадлежат птенцам или молодым птицам. Некоторые из них не достигают пяти миллиметров в длину.

Исследователи предполагают, что останки принадлежат птице из подкласса энанциорнисовых. Считается, что они существовали от 130 до 66 млн лет назад и вымерли вместе с динозаврами. Их останки находили и ранее, но лишь в форме окаменелостей, потерявших свою трехмерную структуру.

Напомним, группа ученых со всего мира обнаружила более тонны окаменелых останков динозавров во время экстримальной экспедиции в Антарктиде. Среди окаменелостей обнаружено множество останков морских рептилий, а возраст датируется периодом, когда жизнь динозавров на Земле подходила к концу - около 71 млн лет.