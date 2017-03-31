Маск поделился планами SpaceX после первого в истории повторного пуска ракеты

Глава ЅрасеХ Элон Маск прокомментировал удачный повторный пуск ракеты Falcon 9, назвав его ключевой вехой в снижении стоимости полетов, которая в один прекрасный день позволит людям жить на других планетах.

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"В конце концов, это грандиозная революция в космических полетах", - сказал Маск в космическом центре NASA на мысе Канаверал, сообщает Bloomberg.

Следующей целью ЅрасеХ будет повторный пуск ракеты в течение суток, рассказал он в своем Twitter, поблагодарив команду за достижение "нового рубежа" в космосе.

Incredibly proud of the SpaceX team for achieving this milestone in space! Next goal is reflight within 24 hours. — Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2017

Компания Илона Маска SpaceX 30 марта впервые в истории запустила в космос уже летавшую ракету-носитель. После запуска ракета успешно приземлилась на плавучую платформу. Ракета отправила на орбиту спутник люксембургского оператора SES SA.

Для вывода на орбиту спутника связи SES-10 была использована ракета Falcon 9, которую первый раз запустили 8 апреля 2016 года. Повторный запуск ракеты должен был подтвердить правильность теории Элона Маска, который назвал своей целью удешевление полетов в космос. Возвращение аппарата стоимостью $62 млн означает уменьшение стоимости единичных запусков.