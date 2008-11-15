7 астронавтов отправлены в космос на борту шаттла

В ночь на субботу с мыса Канаверал стартовал шаттл "Индевор", на борту которого находятся семь американских астронавтов: командир корабля Крис Фергюсон, пилот Эрик Бо, специалисты Дональд Петтит, Хайдемари Стефанишин-Пайпер, Шейн Кимбро, Стив Боуэн, Сандра Магнус, передает телеканал CNN.

Астронавты должны прибыть на МКС 17 ноября. Они доставят на станцию научное оборудование, новые тренажеры, холодильник, печи для разогрева пищи, систему очистки воды, новый туалет, кухню и спальные принадлежности. В ходе этой миссии будет расширена жилая зона МКС, чтобы вместительность станции достигла шести человек.

Участники экспедиции также совершат четыре выхода в открытый космос, чтобы отремонтировать механизм, отвечающий за ориентацию солнечных панелей по Солнцу.