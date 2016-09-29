Технологические гиганты, кроме Apple, объединились для разработки искусственного интеллекта

Amazon, отделение Google под названием Deep Mind, Facebook, IBM и Microsoft объявили, что будут вместе рассматривать проблемы, связанные с правом на частную жизнь, безопасности и взаимодействия людей и ИИ, сообщает Русская служба Би-би-си.

Инициатива называется "Партнерство по искусственному интеллекту". В его работе будут также принимать участие и приглашенные эксперты.

"За весьма короткий промежуток времени произошло очень быстрое развитие ИИ", - говорит профессор Йошуа Банджио из Монреальского университета.

"Сотрудничество всех основных компаний, занимающихся развитием ИИ, - лучший способ добиться того, чтобы мы разделяли одни и те же ценности и стремились достичь одних и тех же целей для всеобщего блага", - добавил он.

В "Партнерстве по искусственному интеллекту" пока не принимает участие Apple, хотя некоторые говорят, что компания, возможно, присоединится к этому проекту в ближайшем будущем.

Партнерство также подчеркивает, что оно не намерено лоббировать никакие правительства или законодательные органы.

Глава исследовательского отдела Microsoft назвал партнерство "историческим сотрудничеством по вопросу о том, как искусственный интеллект будет влиять на людей и на общество".

Искусственный интеллект уже начинает применяться - от голосовых помощников в смартфонах до виртуальных собеседников. Именно благодаря ИИ машине DeepMind удалось одержать победу над чемпионом мира по игре в го.

Читайте такжеИскусственный интеллект на конкурсе красоты оказался расистом

В лондонской штаб-квартире Deep Mind работает около 250 исследователей. Основатель отдела доктор Демис Хасабис недавно заявил, что его команда разрабатывает искусственный гиппокамп - часть системы головного мозга отвечающая за формирование эмоций и консолидации памяти.

Мустафа Сулейман, основатель Deep Mind, отдела Google по вопросам искусственного интеллекта, надеется, что партнерство с другими корпорациями поможет уничтожить барьеры между исследователями и разработчиками ИИ и поможет распространить передовые практики, максимизировать пользу для общества и предоставить ответы на этические дилеммы.

Но по мере развития технологии ИИ, многие начинают высказывать опасения о ее возможном будущем применении.

Глава Tesla Илон Маск - один из основных критиков. Не так давно он написал в Twitter, что искусственный интеллект потенциально более опасен чем ядерное оружие, и выразил опасение, что люди могут стать лишь биологической платформой для цифрового супер-интеллекта.