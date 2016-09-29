Технологические гиганты, кроме Apple, объединились для разработки искусственного интеллекта
Ведущие глобальные высокотехнологические компании договорились объединить усилия для разработки будущего применения искусственного интеллекта.
Amazon, отделение Google под названием Deep Mind, Facebook, IBM и Microsoft объявили, что будут вместе рассматривать проблемы, связанные с правом на частную жизнь, безопасности и взаимодействия людей и ИИ, сообщает Русская служба Би-би-си.
Инициатива называется "Партнерство по искусственному интеллекту". В его работе будут также принимать участие и приглашенные эксперты.
"За весьма короткий промежуток времени произошло очень быстрое развитие ИИ", - говорит профессор Йошуа Банджио из Монреальского университета.
"Сотрудничество всех основных компаний, занимающихся развитием ИИ, - лучший способ добиться того, чтобы мы разделяли одни и те же ценности и стремились достичь одних и тех же целей для всеобщего блага", - добавил он.
В "Партнерстве по искусственному интеллекту" пока не принимает участие Apple, хотя некоторые говорят, что компания, возможно, присоединится к этому проекту в ближайшем будущем.
Партнерство также подчеркивает, что оно не намерено лоббировать никакие правительства или законодательные органы.
Глава исследовательского отдела Microsoft назвал партнерство "историческим сотрудничеством по вопросу о том, как искусственный интеллект будет влиять на людей и на общество".
Искусственный интеллект уже начинает применяться - от голосовых помощников в смартфонах до виртуальных собеседников. Именно благодаря ИИ машине DeepMind удалось одержать победу над чемпионом мира по игре в го.
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В лондонской штаб-квартире Deep Mind работает около 250 исследователей. Основатель отдела доктор Демис Хасабис недавно заявил, что его команда разрабатывает искусственный гиппокамп - часть системы головного мозга отвечающая за формирование эмоций и консолидации памяти.
Мустафа Сулейман, основатель Deep Mind, отдела Google по вопросам искусственного интеллекта, надеется, что партнерство с другими корпорациями поможет уничтожить барьеры между исследователями и разработчиками ИИ и поможет распространить передовые практики, максимизировать пользу для общества и предоставить ответы на этические дилеммы.
Но по мере развития технологии ИИ, многие начинают высказывать опасения о ее возможном будущем применении.
Глава Tesla Илон Маск - один из основных критиков. Не так давно он написал в Twitter, что искусственный интеллект потенциально более опасен чем ядерное оружие, и выразил опасение, что люди могут стать лишь биологической платформой для цифрового супер-интеллекта.