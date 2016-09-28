The Guardian: Основатель SpaceX Илон Маск планирует отправить людей на Марс через шесть лет

Об этом пишет Ники Вульф в статье "Основатель SpaceX Илон Маск планирует отправить людей на Марс через шесть лет", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Основатель SpaceX Илон Маск изложил свое весьма амбициозное видение пилотируемых полетов на Марс, которые, как он сказал, могут начаться в 2022 году – на три года раньше, чем в предыдущих оценках.

Тем не менее, вопрос о финансирования таких экстравагантно дорогих миссий остается невыясненным.

"Я действительно хочу сделать так, чтобы Марс казался возможным – что это то, чего мы сможем достичь еще при нашей жизни", - сказал Маск аудитории в своем выступлении на Международном конгрессе по астронавтике в Гвадалахаре, Мексика, во вторник.

Он сказал, что у человечества сейчас "два основных пути". "Первый – мы остаемся на Земле навсегда, и тогда нас ждет неизбежное вымирание", - сказал он. "Альтернативой должна стать цивилизация, путешествующая в космосе, а также мульти-планетарные виды".

Для достижения этой цели, Маск кратко описал систему многоступенчатого запуска и транспортировки, в том числе ускоритель многоразового использования – как у Falcon 9, который SpaceX уже успешно испытала – только гораздо большего размера. Ракета-носитель, и "межпланетный модуль" на ней, будет длиной почти, как два самолета Boeing 747. Первоначально она сможет перевозить до 100 пассажиров, сказал он.

По словам Маска, первый корабль, который отправится на Марс, будет называться "Золотое сердце", это дань кораблю, который питал "двигатель бесконечной невероятности", в научно-фантастическом романе Дугласа Адамса "Автостопом по Галактике".

Подобные модули, также запущенные с помощью ускорителей многоразового использования, будут оставаться на орбите Земли для дозаправки межпланетных кораблей. Так они смогут совершать несколько поездок, в том числе и в другие части Солнечной системы, таких как Энцелад, спутник Сатурна, на котором миссия НАСА "Кассини" недавно обнаружила признаки подземных вод океана, которые могли бы питать жизнь.

Маск также описал систему, при помощи которой топливо может быть синтезировано на Марсе из воды и углекислого газа, его должно быть достаточно для обратного путешествия на Землю.

Он оценил текущую стоимость отправки кого-либо на Марс "примерно в $ 10 млрд на человека", хотя было неясно, имел ли он в виду использование существующих ракетных систем или первые полеты на предложенной им системе. Он сказал, что цены будут постепенно снижаться благодаря космическим кораблям многократного использования, дозаправке на орбите и производству ракетного топлива на Марсе, что позволит сократить расходы на "порядок".

Но он практически не пытался решить сложную проблему первоначальной стоимости построения системы. Говоря о возможных источниках дохода, Маск предложил два варианта – отправка грузов и астронавтов на Международную космическую станцию и запуск спутников – оба уже являются частью бизнес-модели SpaceX.

Он также перечислил три других источника доходов, просто назвав "kickstarter", "profit" и - интригующее - "украсть нижнее белье".

Отвечая на вопрос о финансировании, Маск сказал: "Я собираю активы лично, чтобы действительно профинансировать это. У меня нет никакой другой цели, кроме того, чтобы сделать жизнь межпланетной".

Билл Най, исполнительный директор Планетарного общества и ведущий популярного телешоу "Bill Nye the Science Guy", был в аудитории и назвал энергию присутствующих "чрезвычайной".

"Наблюдая за тем, как сегодня толпа сходила с ума, я понял, что все лучшее в исследовании космоса еще впереди", - сказал он The Guardian, добавив, что Маск представил "очень агрессивный график, который показался людям правдоподобным".

"Независимо от того, что мы отправим на Марс, я очень надеюсь, что мы проведем тщательное, детальное исследование жизни, прежде чем мы рассмотрим отправку людей и грузов. Я считаю, что открытие жизни или доказательства присутствия жизни изменят наше представление о космосе и нашем месте в нем", - добавил Най.

В заявлении NASA сообщили, что приветствуют планы Маска. "NASA приветствует всех тех, кто хочет сделать гигантский шаг – и продвигать путешествия на Марс. Мы очень рады, что мировое сообщество работает над решением задачи долгосрочного пребывания человека на Марсе. Для осуществления этого путешествия потребуются лучшие и ярчайшие умы из правительства и промышленности, и тот факт, что Марс – главная тема обсуждения, весьма обнадеживает".

В NASA сообщают, что совершили "необычайный прогресс" в разработке плана по долгосрочному исследованию Марса и наладили партнерские отношения в государственном и частном секторах.