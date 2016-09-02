Samsung объявит о глобальном отзыве телефонов Galaxy Note 7 из-за случаев возгорания аппаратов

По данным источников агентства "Ренхап", в ходе отзыва, Samsung проведет замену аккумуляторов телефонов, пишет Медуза со ссылкой на Reuters. Сколько аппаратов подпадет под отзыв, пока неизвестно.

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Samsung Electronics в пятницу, 2 сентября, в 17:00 по местному времени (10:00 по Киеву), проведет пресс-конференцию, посвященную ситуации с Galaxy Note 7, объявили официальные представители компании. Никаких других подробностей Samsung Electronics пока не сообщила.

31 августа Samsung Electronics объявила о временном прекращении поставок новых телефонов Galaxy Note 7 на южнокорейский рынок. Такое решение, как сообщалось, было принято после того, как несколько пользователей Galaxy Note 7 сообщили, что их телефоны загорелись во время зарядки. О каком точно числе таких случаев самопроизвольного возгорания идет речь, не уточнялось.