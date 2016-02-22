Samsung представила новые смартфоны Galaxy S7, S7 edge и панорамную камеру Gear 360

Об этом сообщает Лента.ру.

Оба флагманских смартфона компании имеют пыле- и влагозащищенные корпуса, а также слоты для карт microSD емкостью до 200 ГБ. Galaxy S7 получил Super AMOLED-экран с разрешением 2560х1440 точек и диагональю 5,1 дюйма, S7 edge — 5,5 дюйма. Особенность экранов новых флагманов — функция Always On Display, которая выводит уведомления даже на выключенный экран.

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Смартфоны получили 8-ядерные процессоры Exynos 8890 или Snapdragon 820, 4 гигабайт оперативной и 32 гигабайт встроенной памяти. Их также снабдили слотом для карт microSD, сканером отпечатков пальцев и чипами NFC. Емкость аккумулятора у S7 составляет 3000 миллиампер-часов, у S7 edge — 3600 миллиампер-часов. Разрешение камеры новых флагманов Samsung — 12 мегапикселей.

Панорамная камера Gear 360 может снимать видео в качестве 4К со стереозвуком для устройств виртуальной реальности, и в режиме реального времени транслировать его на смартфон или компьютер.

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Все видеоролики с рассказами о гаджетах были показаны гостям в виртуальной реальности с помощью очков виртуальной реальности Gear VR.

В презентации также принял участие основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, рассказавший о сотрудничестве соцсети и Samsung в сфере виртуальной реальности. В частности, весь контент принадлежащей Facebook Oculus будет доступен и на Gear VR.