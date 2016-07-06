Космический аппарат "Юнона" сделал звукозапись при выходе на орбиту Юпитера

Зонд успешно выполнил рискованный 35-минутный маневр, во время которого он снизил скорость и оказался под воздействием гравитационного поля Юпитера. В случае неудачи аппарат просто улетел бы в открытый космос, сообщает Русская служба BBC.

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Напомним, вчера космический аппарат "Юнона", задачей которого является исследование Юпитера, успешно зашел на орбиту этой планеты.

Чтобы достичь Юпитера, космическому аппарату стоимостью 1 млрд долларов потребовалось пять лет. Он был запущен в 2011 году и с тех пор преодолел 3 млрд километров. Если проект завершится успешно, ученые впервые смогут заглянуть под облака Юпитера и узнать много нового об этой планете и обо всей Солнечной системе. В частности, ученые надеются, что смогут проверить гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра.