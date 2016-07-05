Аппарат "Юнона" успешно зашел на орбиту Юпитера

Аппарат успешно выполнил 35-минутный маневр, во время которого снизил скорость и оказался под воздействием гравитационных сил Юпитера, передает Русская служба BBC со ссылкой на NASA.

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Во время этого маневра командный центр мог обмениваться с аппаратом только простыми сигналами, так как главная антенна зонда в этот момент направлена не на Землю. Во время маневра зонд летел на автопилоте, и вмешательство операторов на Земле фактически не требовалось.

Миссия автоматической межпланетной станции продлится полтора года, а после этого она самоуничтожится, спустившись в атмосферу планеты.

Чтобы достичь Юпитера, космическому аппарату стоимостью 1 млрд долларов потребовалось пять лет. Он был запущен в 2011 году и с тех пор преодолел 3 млрд километров.

Если проект завершится успешно, ученые впервые смогут заглянуть под облака Юпитера и узнать много нового об этой планете и обо всей Солнечной системе. В частности, ученые надеются, что смогут проверить гипотезу о наличии у Юпитера твердого ядра.

Напомним, космический телескоп Hubble сделал в ультрафиолетовом диапазоне снимок сияния на северном полюсе Юпитера.