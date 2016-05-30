Австралийские биологи обнаружили у акул признаки личности

Личность, как правило, определяется главными качествами – самоидентификацией и следованием четким правилам поведения. Исследователи заявили, что именно это и удалось найти в поведении акул, передает Росбалт.

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Эти рыбы имеют четкое понятие о собственной личности. Кроме того, каждая акула следует определенным принципам поведения, заложенным на подсознательном уровне. В частности, особи, имеющие склонность к более спокойному образу жизни, нападают на других обитателей океана без необходимости пропитания крайне редко.

В ходе опытов более четырех десятков акул были помещены в резервуар с различными датчиками. В определенный момент в него начинал поступать ток на протяжении трех секунд, после чего специалисты получали данные о мозговой активности рыб. Как оказалось, после десяти испытаний большая часть акул демонстрировала примерно одинаковую реакцию на раздражитель.

Четкие и устойчивые реакции на непривычную среду и стресс, по мнению биологов, свидетельствуют о стабильности и предсказуемости поведенческих реакций, что и определяет характер живого существа.