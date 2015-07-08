Составлен рейтинг самых опасных для человека животных

Акулы, волки, львы, крокодилы забирают несравнимо меньше жизней, чем обычные москиты, передает "Моя планета" со ссылкой на издание The Independent. Так, от нападений акул ежегодно умирает до десяти человек, от укусов волков - десять, от когтей и зубов львов и разъяренных слонов - по 100, от атак бегемотов - около 500, от крокодилов - около 1000, от ленточных червей - 2 тыс., от мухи цеце - 9 тыс., от ядовитого африканского клопа (Assassin Bug) - 12 тыс. На шестом месте самых опасных животных оказались, как ни странно, собаки - от их укусов умирает 40 тыс. человек в год.

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На пятом месте рейтинга оказались змеи, от ядовитых укусов которых погибают 50 тыс. человек. На четвертом расположились аскариды - крупные круглые черви, которые паразитируют в организме человека и приводят к 60 тыс. смертей в год. Третье место занимают пресноводные брюхоногие моллюски, вызывающие шистосомоз, от чего гибнут 110 тыс. человек ежегодно. А сам человек оказался вторым в списке самых опасных существ - жертвами убийств ежегодно становятся около 475 тыс. жителей всего мира.

С большим отрывом первое место в рейтинге занимают малярийные комары: ежегодно от их укусов заражаются этой болезнью и погибают примерно 725 тыс. людей.

Напомним, что прививки от малярии до сих пор не существует. Комары переносят бактерии, вирусы и паразитов, вызывающих целый ряд опасных заболеваний: малярию, лихорадку Денге, слоновую болезнь. 80–90% случаев заражения малярией приходится на Африку южнее Сахары.