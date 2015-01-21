"Очень страшное создание": австралийские рыбаки поймали древнюю акулу с 300 зубами (фото)

Австралийские рыбаки выловили редкую рыбу, относящуюся к древнему виду плащеносных (другое название — гофрированных) акул. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на News.com.au.

«Очень страшное создание. Точно не из тех, которые стоит показывать своим детишкам перед сном», — отметил один из поймавших акулу рыбаков.

Изучив улов, рыбаки выяснили, что длина тела акулы составляет около двух метров. В ее пасти австралийцы насчитали 300 зубов, расположенных в 25 рядов.

По словам представителя Ассоциации рыболовов юго-востока страны (South East Trawl Fishing Association) Саймона Боага (Simon Boag), это первый случай, когда древняя акула оказалась в водах у берегов Австралии.

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Плащеносная акула была впервые обнаружена немецким ихтиологом Людвигом Додерлайном (Ludvig Doderlein) во время посещения Японии в 1879-1881 годах. Рыба обитает на глубине 600-1000 метров в тропических и умеренных водах в Атлантическом и Тихом океанах. Основой рациона являются кальмары. Для человека «живое ископаемое» не представляет опасности. Акула размножается круглогодично, является живородящей, беременность длится три с половиной года.

Возник этот вид примерно 95 миллионов лет назад. Рыба выглядит как помесь змеи, угря и акулы (за весь срок существования вида внешность его представителей практически не изменилась).