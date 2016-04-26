Ученые взглянули на мир глазами акулы

Биофлуоресцентные животные не сами определяют свою окраску: особые молекулы на их коже поглощают окружающий свет и отражают его со сдвигом в длине волны, передает Lenta.ru. Под водой, которая выступает в роли огромного синего светофильтра, этот процесс также имеет свои особенности.

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Ученые начали с анализа сетчатки глаз акул. Выяснилось, что эти органы обладают длинными палочками (что позволяет рыбам видеть в условиях слабой освещенности) и лишь одним типом колбочек (помогающим различать сине-зеленый цвет).

Настроив видеокамеру согласно этим принципам, ученые спустились с ней на дно залива Скриппса (Калифорния) и рассмотрели кошачьих акул в их привычной среде обитания. Без камеры акулы практически не видны под водой — но если включить ее, то на рыбах начинает светиться зеленый узор (различной формы, в зависимости от пола и вида акул).

По версии ученых, биофлуоресценция позволяет акулам увидеть друг друга под водой (чтобы искать половых партнеров), при этом оставаясь недосягаемыми для хищников. «В мире из бесконечных оттенков синего неожиданно появляется существо, покрытое краской, которая преобразует синий свет в зеленый. Это словно белая ворона», - поясняет руководитель исследования Дэвид Грубер.

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