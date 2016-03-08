Минюст США подал повторный иск на Apple о взломе iPhone наркоторговца

Министерство юстиции США подало повторный иск на Apple по поводу взлома устройства, принадлежащего обвиняемому в незаконном обороте наркотиков Джан Феню (Jun Feng) в штате Нью-Йорк (США), сообщает Прайм.

"Ранее судья в Нью-Йорке Джеймс Оренстайн вынес решение, согласно которому власти США по закону не могут обязать Apple взломать iPhone, владельцем которого является Джан Фень, и выдать данные, содержащиеся в устройстве. По словам Оренстайна, требование минюста подрывает фундаментальные принципы конституции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что при помощи этого смартфона власти надеялись раскрыть других участников схемы распространения наркотиков, в которой участвовал Джан Фень.

Процесс проходит на фоне громкого дела минюста Соединенных Штатов против Apple о взломе устройства, принадлежащего одному из террористов, атака которых в Сан-Бернардино унесла жизни 14 человек. Минюст требует от корпорации разблокировки iPhone Сайеда Ризвана Фарука. Apple сопротивляется попыткам получить доступ к зашифрованным данным, заявляя, что это создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы.

Как отмечает агентство, на устройстве Джан Феня установлена операционная система, предшествующая той, на которой функционирует iPhone террориста. В ее защитных механизмах использовалась другая кодировка.

"У Apple есть техническая возможность обойти систему безопасности и получить доступ к закодированной информации в смартфоне", - говорится в заявлении минюста.

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Министерство юстиции апеллирует к решению, вынесенному судом в Калифорнии, согласно которому Apple обязан предоставить властям доступ к данным. Глава корпорации Тим Кук ранее заявил, что Apple попытается обжаловать решение калифорнийского суда.