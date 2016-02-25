Apple оснастит айфоны защитой от взломов следователями - СМИ
Инженеры Apple уже начали работу над новым уровнем защиты данных на заблокированных айфонах, чтобы полностью исключить возможность взлома аппарата следователями.
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на New York Times.
Опрошенные газетой эксперты уверены, что в Apple справятся с поставленной задачей, после чего судебные ордеры и прочие требования со стороны властей о взломе заблокированных аппаратов станут бессмысленными.
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Собеседники газеты отмечают, что сейчас передавать данные пользователей обязаны операторы сотовой связи, но не производители смартфонов. «Гонка вооружений будет продолжаться до тех пор, пока Конгресс не уточнит обязательства компаний в таких случаях», — подчеркнул Бенджамин Виттис из Brookings Institution.
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Глава Apple Тим Кук в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что противостояние с ФБР по поводу взлома айфона стрелка из Сан-Бернардино касается будущего всей отрасли. «Единственный способ это сделать — написать программу, которую можно сравнить с раком, — продолжил Кук. — Мы считаем, что это плохо. Мы никогда не делали таких программ. И не будем делать».
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Напомним, ФБР требует от Apple разблокировать iPhone 5c Саеда Фарука, который вместе с женой устроил стрельбу в калифорнийском городе Сан-Бернардино, убив 14 человек. Apple пытается оспорить это требование, хотя суд встал на сторону силовиков. В компании заявляют, что не имеют технической возможности разблокировать устройство и не собираются создавать механизм обхода защиты.