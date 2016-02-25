Apple оснастит айфоны защитой от взломов следователями - СМИ

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на New York Times.

Опрошенные газетой эксперты уверены, что в Apple справятся с поставленной задачей, после чего судебные ордеры и прочие требования со стороны властей о взломе заблокированных аппаратов станут бессмысленными.

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Собеседники газеты отмечают, что сейчас передавать данные пользователей обязаны операторы сотовой связи, но не производители смартфонов. «Гонка вооружений будет продолжаться до тех пор, пока Конгресс не уточнит обязательства компаний в таких случаях», — подчеркнул Бенджамин Виттис из Brookings Institution.

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Глава Apple Тим Кук в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что противостояние с ФБР по поводу взлома айфона стрелка из Сан-Бернардино касается будущего всей отрасли. «Единственный способ это сделать — написать программу, которую можно сравнить с раком, — продолжил Кук. — Мы считаем, что это плохо. Мы никогда не делали таких программ. И не будем делать».

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Напомним, ФБР требует от Apple разблокировать iPhone 5c Саеда Фарука, который вместе с женой устроил стрельбу в калифорнийском городе Сан-Бернардино, убив 14 человек. Apple пытается оспорить это требование, хотя суд встал на сторону силовиков. В компании заявляют, что не имеют технической возможности разблокировать устройство и не собираются создавать механизм обхода защиты.