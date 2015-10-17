Плутону могут вернуть статус планеты

Одним из открытий стала тонкая атмосфера, которая проявляет себя рассеянием солнечного света на мельчайших частицах толинов, органических веществ, взвешенных в ней, сообщает Газета.ru со ссылкой на статью в журнале Science.

Ученые предполагают, что, несмотря на размеры и удаленность от Солнца, Плутон может быть активным и проявлять вулканическую деятельность. На это указывает внешний вид Равнины Спутника (Sputnik Planum) — обледеневшей равнины шириной сотни километров, которая лишена кратеров. Это означает, что какие-то процессы обновляют вещество поверхности над образующимися кратерами. Интересной загадкой является разный состав левой и правой частей так называемого сердца — красного образования на поверхности Плутона.

Плутон был вычеркнут из списка планет в 2006 году, когда стало понятно, что в Поясе Койпера есть другие аналогичные объекты, например карликовая планета Эрида. Новые измерения размера Плутона показали, что в действительности он может быть больше Эриды, это может стать поводом вернуть ему статус планеты.

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"С точки зрения планетологии и как эксперт в этой области я говорю, что планетологи рассматривают его как планету", — заявил глава миссии Алан Штерн. Ранее группа ученых начала сбор подписей за возвращение Плутону статуса планеты.