New Horizons обнаружила на Плутоне химические предшественники жизни

В частности, она определила давление у ее поверхности и обнаружила регулярные осадки из толинов (называемых иногда химическими предшественниками жизни), свидетельствующие о наличии на карликовой планете погоды. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на NASA.

Давление атмосферы у поверхности карликовой планеты оказалось в сто тысяч раз меньше земного и в два раза меньше, чем показывали предыдущие наблюдения с Земли. Ученые объясняют такое различие в давлении тем, что с момента предыдущих измерений примерно половина газов из атмосферы перешла в твердое состояние и осела на его поверхности. Планетологи полагают, что этот процесс продолжается в настоящее время и отмечают, что им впервые непосредственно удалось измерить атмосферное давление Плутона.

К таким результатам ученые пришли, проанализировав данные инструмента REX станции New Horizons, который в течение примерно часа после ее максимального сближения с карликовой планетой провел радиолокационное исследование атмосферы и поверхности Плутона. Эти данные планетологи уточнят в течение нескольких недель по мере поступления новой информации, полученной инструментом REX станции.

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Также ученые обнаружили на Плутоне колебания погоды, определяемые падающим на карликовую планету солнечным излучением. Так, ультрафиолет вызывает распад метана в верхних слоях атмосферы и образование более сложных углеводородов (этилена и ацетилена). Эти вещества затем собираются в небольшие твердые частицы льда и падают на поверхность Плутона в виде снега, где под действием ультрафиолета преобразуются в толины (тяжелые углеводороды, состоящие из углерода, водорода и азота). Именно толинам, падающим на поверхность карликовой планеты, Плутон обязан своим красноватым цветом.

Данные об осадках и тумане в атмосфере Плутона станция получила 14 июля 2015 года при помощи инструмента LORRI (Long Range Reconnaissance Imager). Уже на высоте примерно 130 километров ученые обнаружили следы углеводородов. В момент наблюдений станция New Horizons находилась на расстоянии 360 тысяч километров от поверхности карликовой планеты. Всего ученым удалось в атмосфере Плутона заметить два слоя углеводородов — на высотах 80 и 50 километров от ее поверхности.

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Ранее УНИАН сообщал, что новые снимки, полученные с зонда New Horizons, показывают, что к северу от гор, обнаруженных на Плутоне ранее, слева от центра светлой области в форме сердца, расположена обширная равнина без кратеров. Ученые предполагают, что она образовалась не менее 100 миллионов лет назад, и что, возможно, под ней до сих пор идут геологические процессы.