Ученые нашли вулканы на Венере

Результаты своих исследований авторы опубликовали в Geophysical Research Letters, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

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Венера проявляла большую вулканическую активность последние полтора миллиарда лет, однако уже несколько сотен миллионов лет наблюдается ее значительное снижение. Определить, есть ли на этой планете действующие вулканы, ученым мешает ее плотная горячая атмосфера, затрудняющая проведение наблюдений, сообщает Lenta.ru.

Ученые использовали данные инструмента (инфракрасной камеры) Venus Monitoring Camera (VMC) европейской автоматической межпланетной станции Venus Express, которая исследовала Венеру в период с 2006 до 2014 года (связь с аппаратом была потеряна 19 января 2015 года).

Для этого станция, по словам ученых, проработала на пределе своих возможностей, и зафиксировала с интервалом в несколько дней локальные интенсивные температурные колебания в четырех местах на поверхности планеты (с обычных 480 градусов Цельсия до 830 градусов Цельсия).

Такие перепады температуры хорошо согласуются с предположением о вулканической активности на Венере (экструзией лавовых потоков), а их местоположение на планете совпадает с регионом, похожим на рифтовые зоны на Земле.

Как сообщал УНИАН, планетологи из США и России предложили будущим колонизаторам Луны добывать воду на спутнике Земли при помощи дистилляции (испарения жидкости и последующего охлаждения и конденсации ее паров).