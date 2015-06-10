Ученые придумали, как добывать воду на Луне

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Icarus, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте New Scientist.

Ученые предложили дистиллировать воду, которая, предположительно, начинает испаряться из лунного грунта во время восхода Солнца. К таким выводам авторы пришли, проанализировав данные наблюдений и предположив существование периодических фазовых превращений воды на Луне, сообщает Lenta.ru.

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По мнению исследователей, несмотря на крайне разреженную атмосферу спутника Земли и малое ускорение свободного падения, с наступлением ночи на Луне вода начинает охлаждаться, а с рассветом — испаряться.

Чтобы скопить воду, ученые предлагают расставить специальные пластиковые купола, на которых в дневное время могла бы конденсироваться вода. По расчетам планетологов, с каждого кубического метра лунного реголита можно собрать до 190 миллилитров воды.

Как отмечают ученые, несмотря на то что на полюсах Луны воды намного больше (это уже установлено), ее добыча в других районах спутника Земли имеет шансы стать не менее эффективной: за солнечные сутки (длящиеся на Луне около земного месяца) можно собрать достаточно объема воды.

Эксперты допустили наличие молекул воды на Луне, проанализировав данные, полученные инструментом Lunar Exploration Neutron Detector (LEND) орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) в период между 2009 и 2011 годом.

Инструмент обнаружил суточные колебания потока нейтронов вблизи экватора Луны, снижение которого согласуется с наличием летучих водородсодержащих соединений. Пик содержания водорода в атмосфере Луны наблюдался во время рассвета, а минимум — в сумерках. Ученые посчитали, что наиболее вероятным летучим соединением, скорее всего, является вода.