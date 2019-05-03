SpaceX из-за аварии во время испытаний потеряла капсулу Crew Dragon
Капсула космического корабля Crew Dragon, предназначенная для размещения экипажа, была уничтожена при аварии на испытаниях в середине апреля.
Эту информацию официально подтвердили в SpaceX, передает Медуза.
Вице-президент компании Ханс Кенигсман пояснил, что пока в компании не знают точных причин случившегося.
Читайте такжеSpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy из-за шторма
Он отметил, что SpaceX не отказывается от планов запустить Crew Dragon с экипажем на МКС до конца года.
Огневые испытания, во время которых произошла авария, состоялись 20 апреля. До сих пор в SpaceX говорили только о "нештатной ситуации", хотя слухи, что корабль практически полностью сгорел, начали появляться практически сразу.
Изначально запуск Crew Dragon к МКС с космонавтами на борту был запланирован на 25 июля.
В начале марта Crew Dragon успешно совершил испытательный полет на МКС без экипажа.