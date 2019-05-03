SpaceX из-за аварии во время испытаний потеряла капсулу Crew Dragon

SpaceX не отказывается от планов запустить Crew Dragon с экипажем на МКС до конца года.

Капсула космического корабля Crew Dragon, предназначенная для размещения экипажа, была уничтожена при аварии на испытаниях в середине апреля.

Эту информацию официально подтвердили в SpaceX, передает Медуза.

Вице-президент компании Ханс Кенигсман пояснил, что пока в компании не знают точных причин случившегося.

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Он отметил, что SpaceX не отказывается от планов запустить Crew Dragon с экипажем на МКС до конца года.

Огневые испытания, во время которых произошла авария, состоялись 20 апреля. До сих пор в SpaceX говорили только о "нештатной ситуации", хотя слухи, что корабль практически полностью сгорел, начали появляться практически сразу.

Изначально запуск Crew Dragon к МКС с космонавтами на борту был запланирован на 25 июля.

В начале марта Crew Dragon успешно совершил испытательный полет на МКС без экипажа.