Новая бета-версия iOS 12 намекнула на iPhone с двумя SIM-картами

В новой версии iOS для разработчиков предусмотрена поддержка устройств с двумя SIM-картами.

В коде новой бета-версии iOS 12 нашли доказательство того, что новые iPhone будут иметь поддержку двух SIM-карт. По крайней мере, это предусмотрено програмным обеспечением.

Как сообщает 9to5mac, компонент системы, отвечающий за формирование диагностических отчетов получил параметры «статус второй SIM» и «статус лотка второй SIM». Еще один компонент ссылается на «устройство с двумя SIM». Это указывает, что iOS обновляется для запуска в будущем устройств с поддержкой двух SIM-карт.

Вариант с двумя SIM-картами для более крупной модели iPhone позволит пользователям переключаться между различными тарифными планами без необходимости замены SIM-карт. Эта функция важна для европейских и азиатских пользователей, которые регулярно посещают несколько стран.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в этом году Apple готовится представить сразу три новых модели iPhone. В июне в сети появились первые "живые" фотографии макетов новых смартфонов.