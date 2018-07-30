В сети появились первые фото макетов новых iPhone

Модель iPhone 9, которую можно назвать "лайтовой" версией iPhone X, получит ультратонкую рамку в 0,5 мм из алюминия.

В Сети появились первые "живые" фотографии новых iPhone 9 и iPhone X Plus.

Их опубликовал латвийский блогер Бенджамин Гескин на странице в Instagram.

Читайте такжеApple и Samsung уладили многолетний спор о копировании дизайна iPhone

И хотя на снимках показаны не настоящие гаджеты, а лишь заводские макеты, при разработке опирались на производственные схемы.

Смартфоны имеют диагональ экранов 6,5 и 6,1 дюйма. Последний является бюджетной моделью с LCD-дисплеем и одинарной камерой. Смартфон с 6,5 дюймами имеет OLED-дисплей.

Известно, что более дешевая модель получит ультратонкую рамку в 0,5 мм из алюминия.

Предполагается, что гаджеты будут стоить от 650 до 800 (за iPhone 9) и 900-1000 (за iPhone X Plus) долларов США.

Ранее УНИАН сообщал, что В сети было опубликовано видео, на котором представлены макеты 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6.1-дюймового "iPhone 9" с LCD-экраном.

Презентация смартфонов ожидается осенью текущего года.