Монеты и жемчуг: в Балтийском море нашли клад викингов (видео)

10:54, 17 апреля 2018
Наука и IT
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Иллюстрация / REUTERS

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Как пишет The Associated Press, государственная археологическая служба начала масштабные раскопки, во время которых обнаружили целые сокровища. Это наибольшее количество таких монет в юго-восточной части Балтийского региона.

Археологи сообщили, что нашли около 100 серебряных монет, предположительно времен правления Харальда Гормсона, известного как Харальд I Синезубый, который жил в Х веке и ввел христианство в Дании.

Он был одним из последних королей викингов Дании и Норвегии.

Напомним, что ранее британские охотники за сокровищами обнаружили у берегов Исландии на немецком грузовом корабле времен Второй мировой войны ящик с золотом, который мог принадлежать нацистам и стоимость которого может составить до $100 млн. Отмечается, что члены британской компании Advanced Marine Services нашли на корабле SS Minden четыре тонны золота, которое предположительно было взято из южноамериканских банков.

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Теги: #сокровища#археологи