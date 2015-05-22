Китайские археологи показали сокровища из найденной на стройплощадке гробницы (фото)

В 2008 году в ходе строительных работ в Нанкине рабочие нашли древнее захоронение времен империи Мин, пишет "Моя планета". Археологи из Нанкинского муниципального музея, проводившие исследование могилы все эти годы, наконец обнародовали результаты своей работы и показали фотографии найденных сокровищ. В гробнице XV века были изящные женские украшения из золота и драгоценных камней: шпильки, браслеты, коробочка духов, украшенная сапфирами, рубинами и бирюзой.

Особый интерес археологов вызвали не столько найденные сокровища, сколько само надгробие и эпитафии, повествующие о неординарной судьбе захороненной в этой могиле госпожи Мэй. Эта женщина прошла путь от простой наложницы до советника своего сына Му Цзуна, который, благодаря ее воспитанию и помощи, стал фаворитом императора и правителем провинции Юньнань.

Как установили исследователи, госпожа Мэй родилась около 1430 года. Будучи 15-летним подростком, вышла замуж за герцога Му Бина, правившего Юньнанем, который был старше ее на 30 лет. Как предполагают ученые, герцог женился на девушке после военного похода, предпринятого для защиты Юньнаня. Мэй стала третьей женой Му Бина, что делало ее фактически бесправной наложницей. В 21 год женщина овдовела, к тому времени ее сыну Му Цзуну исполнилось 10 месяцев. Как гласит одна из надписей на надгробии, в те годы госпожа Мэй была «немытая и неопрятная, и она называла себя оставшейся в живых». Однако в дальнейшем эта женщина преобразилась. Она целиком посвятила себя воспитанию ребенка, намереваясь сделать его герцогом в третьем поколении. Согласно эпитафии Мэй стала кормилицей своего сына, приучила его к строгой дисциплине, научила его лояльности и сыновней преданности, привила ему чувство долга и страсть к учению, заставив заниматься с утра и до ночи.

Когда Му Цзун стал достаточно взрослым, чтобы претендовать на правление в провинции Юньнань, Мэй отправилась с ним в путешествие и организовала встречу с императором. Верховный правитель Китая удовлетворил ее просьбу: сделал ее сына герцогом, а самой женщине подарил звание вдовствующей герцогини. Му Цзун в ходе правления в Юньнане почитал мать и советовался с ней по всем вопросам. В частности, Мэй подсказывала ему удачные стратегии установления мира в варварских племенах и отдаленных землях.

Вдовствующая герцогиня умерла от болезни в 1474 году в возрасте 45 лет и была захоронена в Нанкине, который в те времена был столицей Китая. «В день ее смерти жители Юньнаня, военнослужащие и гражданские лица, старые и молодые, все плакали и горевали, как если бы умерли их собственные родители», — говорится в надгробной эпитафии. Также отмечается, что женщине пришлось проделать тяжелую работу, но она вырастила достойного сына и хорошего правителя.