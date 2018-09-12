В Николаевской области журналистов съемочной группы "Стоп коррупции" избили люди, связанные с "Нибулоном"

Ранее журналисты этой программы в ходе расследования о скандалах вокруг компании "Нибулон" нашли недвижимость в швейцарском городе Невшатель, которая может принадлежать семье аграрных бизнесменов Вадатурских.

В селе Лидиевка Николаевской области съемочную группу "Стоп коррупции" избили люди, связанные с ООО СП "Нибулон". Об этом рассказала журналистка съемочной группы Кристина Кришиха. В настоящее время съемочная группа заблокирована на территории парковки возле местного филиала "Нибулона" уже на протяжении 5 часов.

Ранее к журналистам проекта обратились жители Лидиевки с жалобой на то, что "Нибулон" отбирает у них землю. Журналисты, которые приехали разобраться в рамках расследования в этой истории, обратились к филиалу ООО СП "Нибулон" в Лидиевке, в частности к руководителю филиала Дмитрию Шейко, чтобы услышать их позицию по поводу этого вопроса, пишет 112.

Однако Шейко от комментариев отказался и убежал на территорию завода, толкнув журналистку.

Вскоре приехала полиция, которую вызвал Шейко. Журналистка попросила ее зафиксировать факт препятствования профессиональной деятельности и написала заявление. Однако в это время на съемочную группу напали люди, которых, очевидно, позвал руководитель филиала.

"Пока я пишу заявление, 40 людей, злых, агрессивных, выбегают и нападают на оператора и водителя съемочной группы, забирают технику, квадрокоптер, камеры, все это бросают", - говорит Кристина Кришиха.

Благодаря полиции технику удалось забрать. Однако в дальнейшем с помощью своих автомобилей представители завода заблокировали на парковке возле завода как съемочную группу, так и полицию.

На место происшествия приехал Олег Ситников, руководитель отдела полиции, и две группы быстрого реагирования, но урегулировать ситуацию не удается – журналисты и полиция заблокированы уже в течение 5 часов.

Напомним, ранее журналисты этой программы в ходе расследования о скандалах вокруг компании "Нибулон" нашли недвижимость в швейцарском городе Невшатель, которая может принадлежать семье аграрных бизнесменов Вадатурских. Алексей Вадатурский - бессменный генеральный директор сельскохозяйственного предприятия "Нибулон".

Так, во время посещения дома в Невшателе журналисты "Стоп коррупции" зафиксировали таблички с фамилиями Алексея и Светланы Вадатурских.