В Житомире начались мероприятия по празднованию годовшины со дня рождения теоретика украинского национализма Сциборского

Участие в мероприятиях приняли молодежь, студенты, историки, краеведы и творческая интеллигенция.

В Житомире начались мероприятия по празднования 120 годовщины со дня рождения украинского государственного и военного деятеля, выдающегося земляка Николая Сциборского.

Как передает корреспондент УНИАН, вчера в Доме украинской культуры провели лекторий «Национальная идея. Прошлое и настоящее», а по улицам города - экскурсию «Жизненный и творческий путь Сциборского в Житомире».

Участие в этих двух мероприятиях приняли молодежь, студенты, историки, краеведы и творческая интеллигенция.

Так, в частности, организовали и провели лекторий ученые кафедры истории Украины Житомирского государственного университета имени Франко, а также власть.

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Лекторий начался с исполнения украинских патриотических песен участниками образцового фольклорного ансамбля «Джерельце». Кандидат исторических наук, Иван Ковальчук, открывая лекторий, отметил, что деятельность Сциборского была направлена на более широкий круг вопросов, чем разработка идеологии украинского национализма. Именно с учетом этого и разрабатывалась как программа сегодняшнего лектория, так и доклады. Также в выступлениях прозвучало, что Сциборского чествуют не только житомиряне, но и украинцы США, Великобритании, Канады и других стран.

Завтра, 28 марта, торжества продолжатся митингом с возложением цветов к могиле националиста на подворье Свято-Преображенского собора, где похоронен Сциборский.

Напомним, 7 марта этого года Житомирская областная рада провозгласила 2018 год на Житомирщине годом идеолога украинского национализма Николая Сциборского. Учитывая это, в этом году в области проведут ряд мероприятий идеологического и культурного направления.

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Справка УНИАН. Николай Сциборский ( 28 марта 1898, Житомир — 30 августа 1941, Житомир) — украинский государственный и военный деятель, участник Первой мировой войны, деятель УНР, один из основателей ОУН, подполковник армии УНР, теоретик украинского национализма. Почетный гражданин Житомира. Также Сциборский является редактором официальных изданий ОУН и автором многочисленных статей и работ по созданию государства, автор проекта Конституции Украинского Государства.

Во время эмиграции активно занимался издательско-публицистической деятельностью: стал одним из основателей журнала «Украинское слово» в Париже. 30 августа 1941 года в Житомире Сциборского в упор расстреляли. К нему раненному гестапо не допустило врача и националист скончался спустя несколько часов от потери крови. Похоронен в Житомире на подворье Свято-Преображенского Собора. Убийцу догнали и уничтожили украинские полицейские, но тело Сциборского сразу же забрала немецкая полиция, поэтому определить личность киллера не удалось. Историки утверждают, что убийство Сциборского было выгодно вермахту, чтобы иметь повод для устранения тех, кто не соглашался сотрудничать с немецкой властью.