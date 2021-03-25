Нежный сыр придает котлеткам неповторимый вкус и аромат.

Мясные котлеты с сыром – очень популярное блюдо. Их приготовление займет немного времени, а благодаря сыру у них будет неповторимый вкус и аромат.

Нежные куриные котлеты

Филе куриное - 400 г

Сыр сливочный (или жирный творог) - 150 г

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Паприка сладкая - 1 ст. л.

Сухари панировочные - 4 ст. л.

Куркума - 0,5 ч. л.

Масло сливочное - 30 г (+ для обжарки)

Зелень - 1 ст. л.

Растительное масло для обжарки

Филе прокрутить через мясорубку, добавить сливочный сыр, соль и перец. Хорошо перемешать и выбить фарш о стол мокрыми руками.

Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоРазмягченное сливочное масло смешать с зеленью. Выложить его на пленку в виде брусочков и убрать в морозилку на 15 минут.

Из фарша сформировать котлету, в середине которой положить кусочек масла из морозилки.

Для панировки соединить паприку, куркуму и панировочные сухари, хорошо все перемешать. Прокачать котлеты по панировке и оставить на 10 минут. После того еще раз прокачать по панировке.

Обжаривать котлеты в смеси растительного и сливочного масел со всех сторон. Затем довести до готовности в разогретой до 200°С духовке в течение 10 минут, или в микроволновке на пару минут.

Котлеты с сыром

Говядина - 300 г

Свинина - 300 г

Сыр твердый - 300 г

Хлеб белый - 150 г

Молоко - 0,5 ст.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Мука - 3-4 ст. л.

Растительное масло - по вкусу

Мясо промыть и нарезать на небольшие кусочки. Очистить репчатый лук и нарезать на четыре части. С белого хлеба срезать корочку и замочить мякиш на несколько минут в молоке.

Пропустить через мясорубку мясо, лук и размягченный хлеб, добавить соль и специи. Тщательно вымешать фарш, пока он не станет однородным.

Поделить сыр на две равные части. Одну нарезать небольшими кубиками и добавить в фарш, все перемешать. Вторую часть сыра натереть на крупной терке.

Мокрыми руками брать немного фарша и делать из него небольшую лепешку. В середину него положить тертый сыр, соединить края фарша и сформировать котлетку.

Слепленные котлеты обвалять в муке. Обжарить их на разогретом масле до румяной корочки. Затем накрыть сковородку крышкой, убавить огонь и еще несколько минут тушить котлеты.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская