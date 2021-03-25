Мясные котлеты с сыром – очень популярное блюдо. Их приготовление займет немного времени, а благодаря сыру у них будет неповторимый вкус и аромат.
Нежные куриные котлеты
- Филе куриное - 400 г
- Сыр сливочный (или жирный творог) - 150 г
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Паприка сладкая - 1 ст. л.
- Сухари панировочные - 4 ст. л.
- Куркума - 0,5 ч. л.
- Масло сливочное - 30 г (+ для обжарки)
- Зелень - 1 ст. л.
- Растительное масло для обжарки
Филе прокрутить через мясорубку, добавить сливочный сыр, соль и перец. Хорошо перемешать и выбить фарш о стол мокрыми руками.
Читайте такжеАппетитные вареники с капустой: как приготовить сытное блюдоРазмягченное сливочное масло смешать с зеленью. Выложить его на пленку в виде брусочков и убрать в морозилку на 15 минут.
Из фарша сформировать котлету, в середине которой положить кусочек масла из морозилки.
Для панировки соединить паприку, куркуму и панировочные сухари, хорошо все перемешать. Прокачать котлеты по панировке и оставить на 10 минут. После того еще раз прокачать по панировке.
Обжаривать котлеты в смеси растительного и сливочного масел со всех сторон. Затем довести до готовности в разогретой до 200°С духовке в течение 10 минут, или в микроволновке на пару минут.
Котлеты с сыром
- Говядина - 300 г
- Свинина - 300 г
- Сыр твердый - 300 г
- Хлеб белый - 150 г
- Молоко - 0,5 ст.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Мука - 3-4 ст. л.
- Растительное масло - по вкусу
Мясо промыть и нарезать на небольшие кусочки. Очистить репчатый лук и нарезать на четыре части. С белого хлеба срезать корочку и замочить мякиш на несколько минут в молоке.
Пропустить через мясорубку мясо, лук и размягченный хлеб, добавить соль и специи. Тщательно вымешать фарш, пока он не станет однородным.
Поделить сыр на две равные части. Одну нарезать небольшими кубиками и добавить в фарш, все перемешать. Вторую часть сыра натереть на крупной терке.
Мокрыми руками брать немного фарша и делать из него небольшую лепешку. В середину него положить тертый сыр, соединить края фарша и сформировать котлетку.
Слепленные котлеты обвалять в муке. Обжарить их на разогретом масле до румяной корочки. Затем накрыть сковородку крышкой, убавить огонь и еще несколько минут тушить котлеты.
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