Бефстроганов представляет собой мелко нарезанную мякоть говядины, обжаренную и тушеную в сметанном соусе или просто залитую им. Тонкие брусочки говядины получаются очень нежными и вкусными, а густой темный соус довершает вкус блюда.
Блюдо (с французского Bœuf Stroganoff - говядина по-строгановски) также может встретиться под названиями "Мясо по-строгановски", "Говядина по-строгановски", "Беф-Строганов".
Бефстроганов
- Говядина - 600 г
- Сливки 10% - 200 г
- Томатная паста - 70 г
- Лук - 1 шт.
- Пшеничная мука - 2 ст. л.
- Растительное масло - 1-2 ст. л.
- Соль, черный перец - по вкусу
Кусок говядины нарезать широкими пластинами, затем – поперек волокон брусками толщиной в сантиметр. Далее панировать мясную нарезку в муке.
Читайте такжеКак вкусно запечь минтай в духовке – рецепты аппетитной рыбкиОбжарить в растительном масле до золотистого цвета лук.
Добавить припорошенные мукой кусочки мяса, перемешать. Жарить 2-3 минуты.
Влить сливки и добавить томатную пасту, посолить. Перемешать и тушить под крышкой минут 20-30, ориентируясь на жесткость говядины.
В конце готовки поперчить бефстроганов по вкусу.
Подавать блюдо лучше горячим, так как теплое блюдо теряет во вкусе, а соус становится "застывшим". Отличным гарниром к бефстроганову будет картофельное пюре, макароны или рис.
Бефстроганов из говядины с грибами
- Говядина (вырезка) - 500 г
- Шампиньоны - 200 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Мука - 2 ст. л.
- Сметана - 3 ст. л.
- Масло растительное - 3-4 ст. л.
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
Мякоть говядины вымыть и нарезать тонкими полосками против волокон.
Разогреть на сковороде 2 столовые ложки масла и обжарить мясо на большом огне, около 5 минут, чтобы оно слегка подрумянилось.
Добавить в мясо муку и перемешав, снять мясо с огня буквально через 1 минуту.
Мелко нарезать шампиньоны. Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. Обжарить лук на растительном масле в течение около 4-5 минут.
Добавить к луку грибы, перемешать и обжаривать до испарения жидкости периодически помешивая, примерно 5-7 минут.
Добавить к овощам обжаренное ранее мясо. Поверх мяса выложить сметану и перемешать, посолить и поперчить. Влить 2 стакана горячей воды, еще раз перемешать, накрыть крышкой и оставить тушиться на 30 минут.
Подавать бефстроганов с макаронами или рисом.
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