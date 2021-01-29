Такое мясо прекрасно сочетается с любым гарниром.

Бефстроганов представляет собой мелко нарезанную мякоть говядины, обжаренную и тушеную в сметанном соусе или просто залитую им. Тонкие брусочки говядины получаются очень нежными и вкусными, а густой темный соус довершает вкус блюда.

Блюдо (с французского Bœuf Stroganoff - говядина по-строгановски) также может встретиться под названиями "Мясо по-строгановски", "Говядина по-строгановски", "Беф-Строганов".

Бефстроганов

Говядина - 600 г

Сливки 10% - 200 г

Томатная паста - 70 г

Лук - 1 шт.

Пшеничная мука - 2 ст. л.

Растительное масло - 1-2 ст. л.

Соль, черный перец - по вкусу

Кусок говядины нарезать широкими пластинами, затем – поперек волокон брусками толщиной в сантиметр. Далее панировать мясную нарезку в муке.

Читайте такжеКак вкусно запечь минтай в духовке – рецепты аппетитной рыбкиОбжарить в растительном масле до золотистого цвета лук.

Добавить припорошенные мукой кусочки мяса, перемешать. Жарить 2-3 минуты.

Влить сливки и добавить томатную пасту, посолить. Перемешать и тушить под крышкой минут 20-30, ориентируясь на жесткость говядины.

В конце готовки поперчить бефстроганов по вкусу.

Подавать блюдо лучше горячим, так как теплое блюдо теряет во вкусе, а соус становится "застывшим". Отличным гарниром к бефстроганову будет картофельное пюре, макароны или рис.

Бефстроганов из говядины с грибами

Говядина (вырезка) - 500 г

Шампиньоны - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Мука - 2 ст. л.

Сметана - 3 ст. л.

Масло растительное - 3-4 ст. л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Мякоть говядины вымыть и нарезать тонкими полосками против волокон.

Разогреть на сковороде 2 столовые ложки масла и обжарить мясо на большом огне, около 5 минут, чтобы оно слегка подрумянилось.

Добавить в мясо муку и перемешав, снять мясо с огня буквально через 1 минуту.

Мелко нарезать шампиньоны. Репчатый лук очистить и нарезать полукольцами. Обжарить лук на растительном масле в течение около 4-5 минут.

Добавить к луку грибы, перемешать и обжаривать до испарения жидкости периодически помешивая, примерно 5-7 минут.

Добавить к овощам обжаренное ранее мясо. Поверх мяса выложить сметану и перемешать, посолить и поперчить. Влить 2 стакана горячей воды, еще раз перемешать, накрыть крышкой и оставить тушиться на 30 минут.

Подавать бефстроганов с макаронами или рисом.

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Автор: УНИАН