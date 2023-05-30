Рассказываем, как засолить скумбрию - классический рецепт или быстрым способом.

Соленая рыба прекрасно дополнит меню любого стола, как праздничного, так и повседневного. Как вкусно засолить скумбрию дома, читайте в материале.

Как засолить скумбрию кусочками - "сухой" и "мокрый" способ

Замороженную рыбу сначала нужно разморозить и дать хорошо стечь.

Солить можно как с водой, так и без:

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На полтора литра холодной воды берем 1 стакан соли, 1/2 стакана уксуса, 1/2 стакана сахара, размешиваем до полного растворения. Скумбрию (1-2 шт.) режем кусочками шириной 2-3 см, закладываем в рассол и на 3-4 часа ставим под гнет. Сливаем маринад, добавляем порезанный кольцами лук, 2-3 лавровых листика, черный перец-горошек и заливаем подсолнечным маслом. Выдерживаем 10-12 часов - если сделали вечером, к утру будет готово. На две скумбрии, порезанных кусочками - 1 ст. л. соли, 1/2 ст. л. сахара, приправа к рыбе по вкусу. Перемешиваем, плотно укладываем в банку и убираем в холодильник на сутки, можно есть и раньше.

Если рыба чересчур мокрая, промокните ее бумажными полотенцами.

А если вы не поклонник специй, замаринуйте скумбрию только с солью и сахаром - получится очень вкусно и натурально. При желании можно добавить цедру лимона.

Как засолить скумбрию в рассоле целиком, чтобы точно была готова

Способ засолки целой тушки в холодной воде будет таким же, как и кусочками. Но время выдерживания в рассоле увеличивается до 12 часов.

Рассол можно приготовить и таким способом:

закипятить 1 л воды;

добавить 1 ст. л. сахара и 3-4 ст. л. соли без горки;

при желании добавить специи;

дать остыть и залить скумбрию на 12 часов.

Тушку нужно подготовить - при необходимости почистить, удалить жабры, убрать из брюшка пленочки.

Как быстро засолить скумбрию - легко и просто

Если же время поджимает, скумбрию, как и красную рыбу, можно сделать всего за пару часов. Для этого кусочки рыбы хорошо, не жалея, обваливаем в соли и ставим под гнет.

Через 2 часа смываем соль, добавляем лук, специи, подсолнечное масло - и блюдо готово.

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