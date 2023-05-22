Несладкий пирог с сыром - хорошая идея для семейного обеда или для угощения внезапных гостей. Вы успеете приготовить его за считанные минуты. Сегодня раскрываем секреты греческого пирога с сыром.
У каждой хозяйки есть собственный секрет этого пирога. Кто - то запекает с кисломолочным сыром, кто-то-добавляет пармезан, а украинки чаще всего выбирают мягкий сыр фета.
Национальный греческий пирог готовят из вытяжного теста фило. Хоть он и приобрел популярность именно в Греции, его любят во всем мире. Поэтому, скорее к работе.
Греческий пирог с сыром - рецепт традиционной тиропиты
Для приготовления понадобится:
- слоеное тесто фило - 500 г;
- мука - 30 г;
- смесь греческих трав - по вкусу;
- молоко 2,5% жирности - 200 мл;
- яйцо - 4 шт;
- любимый сыр - 300 г;
- сливочное масло-10 г.
Начните готовить пирог с разогрева духовки. Оптимальная температура - 180 градусов.
Размороженное слоеное тесто необходимо раскатать до двойного размера формы для запекания. Не забудьте посыпать мукой. Смажьте емкость для запекания сливочным маслом и выложите в нее тесто одним краем, тщательно распределив по бокам.
Пора готовить начинку. Для того чтобы вкус был более насыщенным и интересным, советуем использовать несколько видов сыра. Вкусы смешивайте по собственному желанию. Прекрасно сочетается с фетой, твердым сыром и сыром с голубой плесенью. Измельчите на терке, а мягкие виды достаточно разомнуть вилкой. Распределите творожную массу равномерно по тесту в форме.
Посыпьте сырный слой любимыми греческими травами.
Теперь смешайте молоко и яйца до однородности венчиком и залейте жидкостью пирог, оставив примерно 2 ст. л заливки для смазывания пирога.
Покройте пирог вторым краем теста, тщательно закрепите края. Смажьте пирог оставшейся начинкой, сделайте зубочисткой несколько отверстий для выхода лишнего воздуха и поместите в духовой шкаф на 40 мин.
Подавайте пирог горячим с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!