Ваши родные будут удивлены, ведь вкус этого пирога легко менять, миксуя разные сыры.

Несладкий пирог с сыром - хорошая идея для семейного обеда или для угощения внезапных гостей. Вы успеете приготовить его за считанные минуты. Сегодня раскрываем секреты греческого пирога с сыром.

У каждой хозяйки есть собственный секрет этого пирога. Кто - то запекает с кисломолочным сыром, кто-то-добавляет пармезан, а украинки чаще всего выбирают мягкий сыр фета.

Национальный греческий пирог готовят из вытяжного теста фило. Хоть он и приобрел популярность именно в Греции, его любят во всем мире. Поэтому, скорее к работе.

Видео дня

Греческий пирог с сыром - рецепт традиционной тиропиты

Для приготовления понадобится:

слоеное тесто фило - 500 г;

мука - 30 г;

смесь греческих трав - по вкусу;

молоко 2,5% жирности - 200 мл;

яйцо - 4 шт;

любимый сыр - 300 г;

сливочное масло-10 г.

Начните готовить пирог с разогрева духовки. Оптимальная температура - 180 градусов.

Размороженное слоеное тесто необходимо раскатать до двойного размера формы для запекания. Не забудьте посыпать мукой. Смажьте емкость для запекания сливочным маслом и выложите в нее тесто одним краем, тщательно распределив по бокам.

Пора готовить начинку. Для того чтобы вкус был более насыщенным и интересным, советуем использовать несколько видов сыра. Вкусы смешивайте по собственному желанию. Прекрасно сочетается с фетой, твердым сыром и сыром с голубой плесенью. Измельчите на терке, а мягкие виды достаточно разомнуть вилкой. Распределите творожную массу равномерно по тесту в форме.

Посыпьте сырный слой любимыми греческими травами.

Теперь смешайте молоко и яйца до однородности венчиком и залейте жидкостью пирог, оставив примерно 2 ст. л заливки для смазывания пирога.

Покройте пирог вторым краем теста, тщательно закрепите края. Смажьте пирог оставшейся начинкой, сделайте зубочисткой несколько отверстий для выхода лишнего воздуха и поместите в духовой шкаф на 40 мин.

Подавайте пирог горячим с салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!

Вас также могут заинтересовать новости: