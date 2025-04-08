Весна принесла с собой не только тепло, но и обилие свежих овощей. На фоне пробуждающейся природы хочется включить в свой рацион побольше вкусных салатов, чтоб насытить организм витаминами.
Салат из свежей капусты долгие годы является фаворитом в весеннее время. Ранее мы рассказывали, как приготовить самые вкусные куриные паровые котлеты, которые отлично подойдут к этому блюду.
Кулинарный блогер в TikTok Макс Макканн (Meals with Max) рассказал, какой секретный ингредиент сделает ваш овощной гарнир в разы вкуснее. За основу он предлагает взять известный салат Коул слоу, который готовят из капусты и моркови.
Коул слоу - рецепт
По словам блогера, готовится этот гарнир всего пять минут. Понадобится всего две миски и несколько продуктов. Секретный ингредиент Макса - это мед, который он добавляет в заправку Коул слоу.
Для приготовления берем:
- половину небольшого кочана капусты;
- две морковки;
- половину луковицы;
- три ст.л. майонеза;
- одну ст.л греческого йогурта;
- половину ч.л. дижонской горчицы;
- сок лимона;
- одну ч.л. меда;
- соль и перец.
Капусту мелко нашинкуйте, а морковь - натрите на терке. Положите их в одну миску. Мелко нарезаем лук и добавляем туда же. Теперь готовим соус.
В отдельной посуде смешайте майонез, йогурт, дижонскую горчицу, немного лимонного сока, соль, перец и мед.
Вылейте заправку в миску с овощами и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл их. Салат из капусты - готов. Если вы не планируете сразу его подавать, а просто делаете заготовку, то морковь стоит отложить отдельно. Позже она может пустить сок и ее нужно будет отжать от лишней жидкости.