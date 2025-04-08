Правильная заправка поднимет блюдо на новый уровень.

Весна принесла с собой не только тепло, но и обилие свежих овощей. На фоне пробуждающейся природы хочется включить в свой рацион побольше вкусных салатов, чтоб насытить организм витаминами.

Салат из свежей капусты долгие годы является фаворитом в весеннее время. Ранее мы рассказывали, как приготовить самые вкусные куриные паровые котлеты, которые отлично подойдут к этому блюду.

Кулинарный блогер в TikTok Макс Макканн (Meals with Max) рассказал, какой секретный ингредиент сделает ваш овощной гарнир в разы вкуснее. За основу он предлагает взять известный салат Коул слоу, который готовят из капусты и моркови.

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Коул слоу - рецепт

По словам блогера, готовится этот гарнир всего пять минут. Понадобится всего две миски и несколько продуктов. Секретный ингредиент Макса - это мед, который он добавляет в заправку Коул слоу.

Для приготовления берем:

половину небольшого кочана капусты;

две морковки;

половину луковицы;

три ст.л. майонеза;

одну ст.л греческого йогурта;

половину ч.л. дижонской горчицы;

сок лимона;

одну ч.л. меда;

соль и перец.

Капусту мелко нашинкуйте, а морковь - натрите на терке. Положите их в одну миску. Мелко нарезаем лук и добавляем туда же. Теперь готовим соус.

В отдельной посуде смешайте майонез, йогурт, дижонскую горчицу, немного лимонного сока, соль, перец и мед.

Вылейте заправку в миску с овощами и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл их. Салат из капусты - готов. Если вы не планируете сразу его подавать, а просто делаете заготовку, то морковь стоит отложить отдельно. Позже она может пустить сок и ее нужно будет отжать от лишней жидкости.

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