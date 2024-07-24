Самый лучший вариант - это сварить варенье буквально за 5 минут.

Вишневое варенье "пятиминутка" - любимый многими хозяйками метод варки, так как для приготовления сладости в таком случае не нужно долго вываривать сироп и плоды. УНИАН расскажет, как приготовить такое вишневое варенье по проверенному рецепту.

Шикарное вишневое варенье - рецепт от бабушки

Ингредиенты:

вишня - 800 гр;

сахар - 250 гр.

Из указанного количества ингредиентов получается 700-750 мл варенья.

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Запоминайте, как готовить варенье вишневое без косточек по этому рецепту.

Для начала необходимо тщательно перебрать вишню и убрать все подпорченные плоды. Дальше промыть фрукт и оборвать листочки. Переложить вишню в большой таз, залить солевым раствором (на 1 л воды 1 ст.л поваренной соли) на 1 час. Это действие необходимо, чтобы убедиться в отсутствии червячков.

После того как время выйдет, вишню промыть под проточной водой, отбросить на дуршлаг. Убрать косточки специальным прибором, посыпать вишню сахаром и убрать в холодильник на 8-12 часов (за это время плоды успеют "отдать" сок).

Подготовить тару - тщательно вымыть крышки и банки жесткой щеткой, используя соду и воду. Промыть под холодной водой, потом на дно кастрюли установить решётку. На решётку уложить крышки и банки горлышком вниз. Влить воду в кастрюлю так, чтобы заполнить её на треть. Отправить кастрюлю на максимальный огонь и довести воду до кипения. Поставить огонь на минимум и стерилизовать банки с крышками 20 минут. В конце выложить тару на чистое полотенце.

Достать вишню, переложить в сотейник или кастрюлю с толстыми стенками. На максимальном огне довести до кипения, потом убавить жар до минимума. Прелесть в том, сколько минут варить вишневое варенье без косточек - хватит 5 минут. Если образуется пенка, ее можно убрать шумовкой. Разлить сладость по банкам и закатать крышками. Перевернуть, убрать в теплое затемненное место, укутать одеялом до остывания, а затем убрать в погреб или кладовку.

Именно по этому рецепту получается очень вкусное вишневое варенье без косточек - густое и ароматное!

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