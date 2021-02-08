Домашние блины на молоке – это очень вкусно. Приготовленные на молоке они получаются тонкими и нежными. А начинку можно взять любую: как сладкую, так и несладкую.
Блины на молоке
- Молоко - 500 г
- Яйца домашние - 2 шт.
- Мука - 4 ст. л.
- Сахар - 1-2 ст. л.
- Подсолнечное масло - 3 ст. л. (2 ст. л. - в тесто, 1 ст. л. - для жарки)
В глубокую миску вбить яйца, хорошо взбить их венчиком. Влить половину молока, хорошо перемешать. Всыпать сахар и немного соли. Нужно проследить, чтобы кристаллики полностью растворились.
Читайте такжеВкусная тыквенная запеканка: как приготовить аппетитное блюдоНебольшими порциями всыпать муку, одновременно взбивая венчиком, чтобы не было комочков. Влить остальное молоко и перемешать. По консистенции тесто должно быть как жидкая сметана. В конце добавить несколько ложек подсолнечного масла и хорошо перемешать.
Хорошо разогреть сковороду, смазать ее подсолнечным маслом. Влить половником в центр сковороды тесто (его количество на один блин зависит от диаметра сковороды). Распределить тесто равномерно по сковороде, наклоняя ее в разные стороны.
Жарить блины 1-2 минуты. Затем перевернуть с помощью деревянной лопатки и поджарить блин еще минуту на другой стороне.
Заварные блины на молоке
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 1 ст.
- Вода (кипяток) - 1 ст.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Мука - 1 ст.
- Сахар - 3 ст. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
Взбить яйца с сахаром и солью. Влить молоко. Частями просеять муку, перемешать, чтобы не было комочков.
Затем постепенно добавить кипяток и растительное масло.
Хорошо разогреть сковороду. Влить небольшое количество теста и, наклоняя сковороду, равномерно распределить его в виде круга.
Обжаривать заварные блинчики до румяности с двух сторон.
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