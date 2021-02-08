Нежные блины, которые просто тают во рту, обожают и дети, и взрослые.

Домашние блины на молоке – это очень вкусно. Приготовленные на молоке они получаются тонкими и нежными. А начинку можно взять любую: как сладкую, так и несладкую.

Блины на молоке

Молоко - 500 г

Яйца домашние - 2 шт.

Мука - 4 ст. л.

Сахар - 1-2 ст. л.

Подсолнечное масло - 3 ст. л. (2 ст. л. - в тесто, 1 ст. л. - для жарки)

В глубокую миску вбить яйца, хорошо взбить их венчиком. Влить половину молока, хорошо перемешать. Всыпать сахар и немного соли. Нужно проследить, чтобы кристаллики полностью растворились.

Читайте такжеВкусная тыквенная запеканка: как приготовить аппетитное блюдоНебольшими порциями всыпать муку, одновременно взбивая венчиком, чтобы не было комочков. Влить остальное молоко и перемешать. По консистенции тесто должно быть как жидкая сметана. В конце добавить несколько ложек подсолнечного масла и хорошо перемешать.

Хорошо разогреть сковороду, смазать ее подсолнечным маслом. Влить половником в центр сковороды тесто (его количество на один блин зависит от диаметра сковороды). Распределить тесто равномерно по сковороде, наклоняя ее в разные стороны.

Жарить блины 1-2 минуты. Затем перевернуть с помощью деревянной лопатки и поджарить блин еще минуту на другой стороне.

Заварные блины на молоке

Яйца - 2 шт.

Молоко - 1 ст.

Вода (кипяток) - 1 ст.

Растительное масло - 3 ст. л.

Мука - 1 ст.

Сахар - 3 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Взбить яйца с сахаром и солью. Влить молоко. Частями просеять муку, перемешать, чтобы не было комочков.

Затем постепенно добавить кипяток и растительное масло.

Хорошо разогреть сковороду. Влить небольшое количество теста и, наклоняя сковороду, равномерно распределить его в виде круга.

Обжаривать заварные блинчики до румяности с двух сторон.

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Автор: УНИАН