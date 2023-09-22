Польский глава государства отметил, что зерновой спор - это просто вопрос, который страны должны между собой решить.

Президент Польши Анджей Дуда не верит, что спор о поставках украинского зерна на польский рынок может существенно повлиять на отношения между Польшей и Украиной.

Как пишет РАР, об этом он сказал во время выступления на Конгрессе восстановления Украины "Совместное будущее". "Для меня сотрудничество с Украиной и ее поддержка имеют историческое измерение. Это не просто какое-то событие", - подчеркнул он.

Польский президент отметил, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине и ее гражданам, которые спасаются от войны, - это "огромный капитал между нашими странами и народами", который не может быть разрушен никаким политическим или юридическим спором.

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"Я не сомневаюсь, что спор о поставках зерна из Украины на польский рынок является лишь фрагментом всех польско-украинских отношений. И я не верю, что при нормальных обстоятельствах она может существенно на них повлиять. Это просто вопрос, который мы должны решить между собой", – подчеркнул Дуда.

Зерновой конфликт Украины и Польши

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Польша заявила, что продлит запрет на экспорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене этих ограничений.

В ответ Украина подала иск, в частности, против Польши во Всемирную торговую организацию. Также украинская сторона пригрозила, если Польша не отменит односторонний запрет по импорту украинской агропродукции, то наша страна в ответ запретит импорт определенных категорий товаров их производства.

Из-за этого польская сторона начала угрожать, что запретит ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов.

Позже министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

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