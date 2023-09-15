Решение польских властей вступит в силу с полуночи 16 сентября.

Варшава продлит запрет на экспорт украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений. Решение вступит в силу с полуночи 16 сентября

"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – цитирует издание RMF24 премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Угроза бессрочного эмбарго для зерна из Украины – что говорили в Польше

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда пригрозил, что Польша может ввести бессрочное эмбарго на украинское зерно, если Еврокомиссия не продлит ограничения.

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"Если Еврокомиссия до полуночи не продолжит эмбарго, то я подпишу распоряжение, которым будет продлено действующее эмбарго", - заявил политик в интервью PAP .

По его словам, Варшава направляет фермерам сигнал, что эмбарго будет действовать независимо от того, какое решение примет Еврокомиссии. В то же время Буда считает, что подобные шаги не должны оказать негативное влияние на польско-украинские отношения.

Запрет на экспорт зерна из Украины - что решила Еврокомиссия

Еврокомиссия отменила ограничение на ввоз зерна из Украины в Польшу Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. При этом с 16 по 18 сентября Киев должен принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

В свою очередь Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию вокруг экспорта зерна. Кроме того, ограничения для агропродукции не будут вводить, пока "в полной мере будут действовать меры, принятые Украиной".

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