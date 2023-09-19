Украина хочет убедить Польшу отказаться от применения национального запрета на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

Заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши.

Как объяснил чиновник в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, Украина после пяти месяцев переговоров потеряла надежду по урегулированию вопросов вокруг украинской сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому 18 сентября украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Сейчас украинское правительство не получило ответа Польши.

"Главная причина для нас заключается в том, чтобы доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры. С самого начала мы не соглашались на запрет экспорта. Для нас важно двигаться в правильном направлении, что означает ведение диалога с Европейской комиссией, как с институтом, ответственным за международную торговлю. У нас также есть координационная платформа. Польша вовлечена в этот процесс. Поэтому мы имеем оправданные ожидания, что истечение срока действия запрета на экспорт зерна, в том числе мер, введенных Украиной, будет принято всеми странами-членами. Таким образом, этот иск не направлен против Польши. Речь идет о возможности применения таких мер", – сказал Качка.

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Он добавил, что Украина решила выбрать такой шаг по введению эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши, чтобы убедить Варшаву сделать шаг назад и согласиться на разработанный в сотрудничестве с Евросоюзом механизм лицензирования торговли зерном, за который будет отвечать Украина.

Качка подчеркнул, что усилия Киева направлены не на ухудшение отношений с Польшей, а на то, чтобы разработать цивилизованные методы урегулирования диспутов.

Ограничения на ввоз украинского зерна

Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Вместе с этим ЕК отметила, что Украина должна принять меры, чтобы предотвратить любые проблемы на рынке в соседних государствах-членах.

В то же время 15 сентября Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. В Украине в ответ сообщили, что подадут в суд на эти страны.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

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