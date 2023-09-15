с 16 по 18 сентября Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом.

Еврокомиссия сегодня, 15 сентября, отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, Украине все же придется придерживаться определенных правил.

"До этого момента Украина с 16 сентября должна ввести меры по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения на рынке соседних государств-членов. Украина представит платформе план действий не позднее окончания рабочего дня в понедельник 18 сентября", - заявили в ЕК.

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При этом Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию вокруг экспорта зерна. Ограничения для агропродукции не будут вводить до тех пор, пока "в полной мере будут действовать меры, принятые Украиной".

Как отмечается, с 16 по 18 сентября Украина должна принять эффективные меры по контролю за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить их влияние на рынок соседних государств-членов ЕС.

Запрет на экспорт украинской агропродукции

С 15 сентября истекает срок действия запрета на импорт из Украины кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Большинство из этих стран планируют продолжить блокировать импорт украинской продукции. В то же время Болгария уже сняла запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

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