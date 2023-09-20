Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на возможное эмбарго для польских товаров.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий угрожает запретить ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов, если власти Украины введут эмбарго на импорт некоторой польской аграрной продукции.

Об этом он заявил во время разговора с изданием Polsat News. Таким образом он отреагировал на заявление заместителя министра экономики – торгового представителя Украины Тараса Качки о том, что в ближайшие дни Украина введет эмбарго на польские лук, помидоры, капусту и яблоки.

"Я предупреждаю украинские власти, потому что если они таким образом обострят конфликт, мы добавим больше продуктов к запрету на ввоз в Польшу", – заявил Моравецкий.

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Также он заявил, что поляки первыми много сделали для Украины, поэтому ожидают понимания своих интересов.

"Мы будем отстаивать свои интересы со всей решительностью. Это означает, что, конечно, мы уважаем все проблемы с украинской стороны, но для нас интересы нашего фермера являются самыми важными. Мы не согласны с какими-либо процедурами или исками против нас, потому что это означает, что украинская власть не понимает дестабилизации польского аграрного рынка", - подчеркнул польский премьер.

Аграрное противостояние Украины и Польши

Весной 2023 года Польша, Венгрия, Словакия и Болгария в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна.

И хотя Европейская комиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна в эти страны, однако Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров.

В свою очередь, Кабмин сообщил, что подал иск во Всемирную торговую организацию против этих стран.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если Польша и Венгрия не отменят односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, то наша страна в ответ запретит импорт определенных категорий товаров из этих двух стран.

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