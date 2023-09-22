По словам Дуды, он обязательно встретится с президентом Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что продолжает считать президента Владимира Зеленского своим другом, несмотря на зерновой скандал.

В интервью каналу TVN 24 Дуда отметил, что готов к встрече с Зеленским.

"Когда у меня будет возможность, я обязательно с ним поговорю, но мы точно не будем разговаривать в свете камер. Только, как мы уже много раз говорили, мы будем разговаривать лицом к лицу, как разговаривают два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации", - сказал польский лидер.

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В то же время Зеленский во время встречи с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме ответил на вопрос польского журналиста, не обеспокоен ли он, что Украина "теряет Польшу".

"Друзья наши, мы очень благодарны польскому народу, польскому обществу за поддержку", — подчеркнул глава государства.

Украинско - польский зерновой конфликт

15 сентября в Варшаве заявили, что продлят запрет на экспорт украинского зерна несмотря решению Еврокомиссии об отмене ограничений.

Украина в ответ подала иск во Всемирную торговую организацию. Также Денис Шмыгаль пригрозил, что наша страна может запретить импорт определенных категорий товаров.

Польша отреагировала агрессивно, заявив, что запретит ввоз на территорию Польши большего перечня украинских продуктов.

Позже Киев предложил Варшаве консенсус по украинской агропродукции, который "фактически учитывает все опасения польских фермеров".

В результате министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг зернового эмбарго, а также предложение Украины по ее урегулированию, и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран.

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