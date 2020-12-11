Еще в 2016 году долей завода владели россияне.

Государственное управление делами с мая по ноябрь заказало сувенирные часы на сумму 723 тысячи гривень у Киевского часового завода.

Об этом сообщает издание Наши деньги.

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15 соглашений с предприятием было заключено без использования электронной системы.

172 часы Kleynod закупили для вручения президентом на официальных публичных мероприятиях.

74 мужских часов K20. 6 приобрели по 4544 гривень. На сайте часы из этой серии стоят по 5610 гривень.

У них позолоченный корпус из нержавеющей стали, швейцарский кварцевый механизм, минеральное стекло, кожаный ремешок и цифры по мотивам трезубца.

Еще 48 часов KFS 810 – по 4158 гривень, 17 штук KFS 510 – по 4077 гривень и 8 часов KFS 510 по 3 718 гривень. Модели выполнены в военном стиле с нержавеющим корпусом, швейцарским механизмом, минеральным стеклом, каучуковым ремешком, люминесцентными знаками циферблата и стрелками.

На сайте компании они стоят дороже: по 5280 гривень и 5040 гривень.

В то же время 25 женских часов К135-503W Kr обошлись по 3510 гривень. Они тоже со швейцарским кварцевым механизмом, нержавеющим корпусом, минеральным стеклом и ремешком из сатина и кожи. На сайте цена таких украшений - 3720 гривень.

Журналисты указывают, что сейчас учредителем и директором завода является киевлянин Алексей Золотарев. Однако еще в 2016 году долей компании владели россияне.

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Автор: УНИАН