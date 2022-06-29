Президент считает, что этой же "болезнью" страдает и окружение Путина.

Президент Российской Федерации Владимир Путин действительно болен, но болезнь его несколько сложнее чем та, о которой распространяют информацию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому NBC.

По его словам, это болезнь в отношении к украинцам.

"Я не знаю, что происходит с Владимиром Путиным. Я считаю, что у них большая болезнь, но она сложнее, чем болезнь, о которой говорите вы. Это болезнь относительно уважения к нашему народу, болезнь захвата, пыток, которые они совершили на нашей земле", - сказал президент.

Он подчеркнул, что в России болен не только Путин.

"К сожалению, это вопрос не одного человека. Многие люди в окружении президента РФ больны из-за этого: завышенные амбиции, непонимание и неуважение к международному праву, к жизни людей. Для них это - ничто. Эта болезнь опасна для нашего государства", - высказался он.

Зеленский подчеркнул, что именно эта болезнь опасна для Украины, а все остальное – болтовня.

Путин болен: что известно

Ранее ряд экспертов и СМИ из разных стран утверждали, что Владимир Путин болен. В частности, российскому президенту приписывали различные виды рака, а также шизофрению, деменцию и болезнь Паркинсона. В конце мая появилась информация, что главу России прооперировали.

В начале июня бывший друг президента РФ и экс-банкир Сергей Пугачев говорил, что у Путина может быть рак.

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