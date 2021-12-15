Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что при председательстве Франции Совет ЕС будет уделять отдельное внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - написал он.
Как сообщается на сайте главы государства, в частности лидеры обсудили реализацию важных межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам, которые были достигнуты при поддержке глав двух государств.
Президенты также обсудили вопросы европейской интеграции Украины.
Зеленский и Макрон скоординировали позиции по реализации евроатлантических стремлений Украины.
Читайте такжеЧлены ЕС на саммите в четверг предупредят РФ о "тяжелых последствиях" за вторжение в Украину – APГлава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.
Также украинский лидер запланировал встречу с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Темы переговоров пока не сообщают. После переговоров Столтенберг и Зеленский будет брифинг.
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