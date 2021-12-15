Президент Украины надеется, что во время председательства Франции Совет ЕС будет уделять отдельное внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Обсудил с Эммануэлем Макроном вопросы сотрудничества Украины и Франции. Надеюсь, что при председательстве Франции Совет ЕС будет уделять отдельное внимание безопасности Украины и противодействию гибридной агрессии России в Европе", - написал он.

Как сообщается на сайте главы государства, в частности лидеры обсудили реализацию важных межправительственных договоренностей по совместным экономическим проектам, которые были достигнуты при поддержке глав двух государств.

Президенты также обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

Зеленский и Макрон скоординировали позиции по реализации евроатлантических стремлений Украины.

Читайте такжеЧлены ЕС на саммите в четверг предупредят РФ о "тяжелых последствиях" за вторжение в Украину – APГлава государства отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным, а поддержка этого курса в украинском обществе продолжает расти.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Также украинский лидер запланировал встречу с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Темы переговоров пока не сообщают. После переговоров Столтенберг и Зеленский будет брифинг.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи