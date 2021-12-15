Зеленский сделал заявление во время встречи с новым канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и заявил, что надеется на углубление сотрудничества двух стран в сферах энергетики, безопасности и обороны.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Рад нашему знакомству с Олафом Шольцем. Ожидаю углубления сотрудничества Украины и Германии в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины", - написал он.

Глава государства пригласил Шольца посетить Украину с визитом.

Читайте такжеВ НАТО ожидают, что все офицеры ВСУ выучат английский до 2024 года

Зеленский также поздравил Шольца с избранием на должность и пожелал успехов и плодотворного сотрудничества новому коалиционному правительству Германии.

"Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины", – отметил президент.

Он выразил надежду, что новое немецкое правительство будет поддерживать европейскую и евроатлантическую перспективу Украины.

Отмечается, что отдельное внимание во время встречи глава государства уделил вопросам энергетической безопасности.

"Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа по территории Украины после 2024 года", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение интенсивного энергетического партнерства с Германией по ранее согласованным направлениям.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Также украинский лидер запланировал встречу с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Темы переговоров пока не сообщают. После переговоров Столтенберг и Зеленский будет брифинг.

Что такое Восточное партнерство

Восточное партнерство — это проект Евросоюза, имеющий целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Из шести государств-членов этого объединения три – Украина, Грузия и Молдова объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики и подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Украина, Грузия и Молдова также пользуются безвизовым режимом с ЕС. 21 мая 2021 года они создали совместный формат для сотрудничества – ассоциированное трио.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Антонина Доломанжи