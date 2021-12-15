В рамках визита президент проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов Евросоюза и генсекретарем НАТО.

Президент Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Евросоюза и генсекретарем НАТО.

В частности, Владимир Зеленский проведет переговоры с французским и немецким коллегами на полях саммита "Восточного партнерства", с которыми обсудит Минские соглашения и то, как после двухлетнего блокирования Россией снова собрать на переговоры лидеров "Нормандской четверки".

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Что такое Восточное партнерство

Восточное партнерство — это проект Евросоюза, имеющий целью развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Из шести государств-членов этого объединения три – Украина, Грузия и Молдова объявили вступление в Евросоюз целью своей внешней политики и подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Украина, Грузия и Молдова также пользуются безвизовым режимом с ЕС. 21 мая 2021 года они создали совместный формат для сотрудничества – ассоциированное трио.

Автор: Антонина Доломанжи