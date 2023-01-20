Министр обороны США заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал участников заседания "Рамштайн-8" не ослаблять поддержку Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"), которое проходит на авиабазе в Германии.

"Это решающий момент. Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащаться. Это не тот момент, чтобы замедляться. Пришло время взглянуть на проблему глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами. И история наблюдает за нами. Поэтому мы не остановимся. И мы не отступим от нашей решимости помогать Украине самообороняться от российской имперской агрессии", - заявил Остин.

Рамштайн-8 - актуальное

Президент Украины Владимир Зеленский имеет позитивные ожидания от следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

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19 января председатель Военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) адмирал Роб Бауэр предположил, что Российская Федерация начнет новое наступление на Украину весной.

Запад передает Украине наступательное вооружение

В четверг, 20 января, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 миллиарда долларов.

В пакет вошли, в частности, 59 БМП "Bradley" с 590 противотанковыми ракетами TOW; 295.000 боеприпасов калибра 25 мм; 90 бронетранспортеров "Stryker" с 20 минными катками; 53 бронетранспортера "MRAP" и 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин "HMMWV".

Кроме того, ранее Франция пообещала передать Украине бронемашины, Париж также рассматривает передачу боевых танков Leclerc.

На встрече в формате "Рамштайн", которая пройдет сегодня, 20 января, могут решить вопрос поставок Украине танков Leopard. Известно, что роту Leopard для Украины уже забронировала Польша.

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