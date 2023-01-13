Министр обороны выразил уверенность, что Украина получит необходимое вооружение.

Украина обязательно получит танки, боевые или реактивные самолеты (F-15, F-16), а также дальнобойные ракеты для поражения целей на расстоянии в 300 километров (ATACMS).

Как заявил министр обороны Алексей Резников в интервью BBC, в западных странах "все меняется", скорее всего, говоря о мнении партнеров относительно поставок тяжелого вооружения Украине.

Комментируя вероятную угрозу возможной эскалации войны со стороны России, министр резко заявил:

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"У меня в стране война. Они наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Какой следующий уровень эскалации?".

Истребители F-15 и F-16 для Украины - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, посол Украины в США Оксана Маркарова назвала работу по вопросу передачи Украине истребителей приоритетной задачей.

До этого сообщалось, что лидеры стран НАТО начали пересматривать идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны, а именно о предоставлении Украине истребителей.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, США пока не передают Украине истребители F-15 и F-16, в частности, в связи с тем, что под них надо разворачивать ремонтно-промышленную базу.