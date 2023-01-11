Пример поставок Украине современных видов артиллерии демонстрирует, с каким логистическим кошмаром можно столкнуться, отметил Сергей Грабский.

Еще одна проблема в том, что Украине пока не передают американские истребители F-15 и F-16 или французские Mirage 2000, заключается в том, что под них надо разворачивать ремонтно-промышленную базу, а также учить не только пилотов, но и технический состав.

Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, Украина уже столкнулась с серьезными логистическими проблемами, когда те же немецкие гаубицы PzH 2000 приходилось отправлять на ремонт за границу, передает "Телеграф".

"Пример поставок нам современных видов артиллерии демонстрирует, с каким логистическим кошмаром мы можем столкнуться. Несмотря на единые стандарты в странах НАТО, специфика тех же французских истребителей отличается от американских, британских - от немецких и так далее", - заявил эксперт.

Он напомнил об атаке аэродрома российской стратегической авиации в Энгельсе, которая вывела из строя несколько самолетов РФ: "До конца войны они вряд ли вернутся в эксплуатацию. Зеркальной может быть ситуация и с нами".

Американские истребители F-15 и F-16 для Украины - последние новости

Недавно посол Украины в США Оксана Маркарова назвала работу по вопросу передачи Украине истребителей приоритетной задачей.

В конце ноября сообщалось, что лидеры в столицах стран НАТО пересматривают идею, от которой отказались в первые дни полномасштабной войны - предоставить Украине истребители.