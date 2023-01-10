Встреча в формате "Рамштайн-8" состоится на следующей неделе.

Министр обороны Украины Алексей Резников на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") сообщит о вооружении, в котором нуждается Украина.

"Мы на следующей неделе встретимся (на авиабазе) "Рамштайн" в рамках Контактной группы, которую возглавляют Соединенные Штаты, для оказания поддержки Украине. Там мы встретимся с украинским министром обороны, чтобы обсудить, какие типы оружия нужны и как союзники могут предоставить это вооружение", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Рамштайн-8 - чего ждать

Как сообщал УНИАН, ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится 20 января.

Видео дня

3 января заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник главы государства Андрей Сибига заявил, что по результатам так называемого "Рамштайн-8" следует ожидать решения о максимальном усилении боевого потенциала Вооруженных сил Украины.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что вскоре Вооруженные Силы Украины получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки.