Стоит рассчитывать на решение союзников для усиления украинских оборонных нужд с целью адекватного реагирования на риски эскалация на фронте и потенциальные вызовы.

На ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") следует ожидать на решение максимального усиления Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига сообщил, что сегодняшние разговора Владимира Зеленского с иностранными лидерами принесут "плюсы".

В частности, он сообщил, что сегодня президент Украины провел уже 19-й разговор с премьером-министром Канады Джастином Трюдо после 24 февраля. Кроме того, Зеленский сегодня поговорил с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Норвегии.

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"Точно будут сильные новости и решение союзников для усиления наших оборонных нужд с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы", - подчеркнул Сибига в социальной сети Facebook.

Кроме того, он добавил, что следует рассчитывать и на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем заседании в формате "Рамштайн".

При этом, в ближайшие дни запланирован ряд дополнительных разговоров Зеленского с иностранными лидерами для усиления нашей обороноспособности.

"Хорошие новости будут", - заявил Сибига.

Рамштайн-8 - что известно

Восьмое заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе, к группе помощи Украине присоединятся несколько новых стран.

По словам военного эксперта Олега Жданова, заседание должно состояться после Рождества. На нем будет решаться очередной вопрос поставок техники и вооружения в Украину.

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