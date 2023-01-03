На ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") следует ожидать на решение максимального усиления Украины.
Заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига сообщил, что сегодняшние разговора Владимира Зеленского с иностранными лидерами принесут "плюсы".
В частности, он сообщил, что сегодня президент Украины провел уже 19-й разговор с премьером-министром Канады Джастином Трюдо после 24 февраля. Кроме того, Зеленский сегодня поговорил с премьер-министрами Нидерландов, Великобритании, Норвегии.
"Точно будут сильные новости и решение союзников для усиления наших оборонных нужд с целью адекватного реагирования на риски эскалации на фронте и потенциальные вызовы", - подчеркнул Сибига в социальной сети Facebook.
Кроме того, он добавил, что следует рассчитывать и на конкретные шаги партнеров для максимального усиления Украины на ближайшем заседании в формате "Рамштайн".
При этом, в ближайшие дни запланирован ряд дополнительных разговоров Зеленского с иностранными лидерами для усиления нашей обороноспособности.
"Хорошие новости будут", - заявил Сибига.
Рамштайн-8 - что известно
Восьмое заседание в формате "Рамштайн" состоится в январе, к группе помощи Украине присоединятся несколько новых стран.
По словам военного эксперта Олега Жданова, заседание должно состояться после Рождества. На нем будет решаться очередной вопрос поставок техники и вооружения в Украину.